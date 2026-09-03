Москва3 сенВести.В национальном парке "Ленские столбы" в Якутии установили систему для защиты туристов от медведей. Об этом сообщает ИС "Вести".
"Электропастух" представляет собой электрическую изгородь, проложенную вокруг экотропы. Она создает барьер между хищниками и людьми.
Электроизгородь идет вдоль экотропы, далее уходит вглубь леса и огибает всю экотропу до самой вершины, тем самым создавая защитный полукругпояснил руководитель проекта Анатолий Попов
При этом система не представляет для животных опасности: ток лишь создает неприятные ощущения у медведя, но не вредит ему.