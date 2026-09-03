В нацпарке Якутии установили "Электропастуха" для отпугивания медведей

На экотропе в Якутии "Электропастух" начал отпугивать медведей В нацпарке Якутии установили "Электропастуха" для отпугивания медведей

Москва3 сен Вести.В национальном парке "Ленские столбы" в Якутии установили систему для защиты туристов от медведей. Об этом сообщает ИС "Вести".

"Электропастух" представляет собой электрическую изгородь, проложенную вокруг экотропы. Она создает барьер между хищниками и людьми.

Электроизгородь идет вдоль экотропы, далее уходит вглубь леса и огибает всю экотропу до самой вершины, тем самым создавая защитный полукруг пояснил руководитель проекта Анатолий Попов

При этом система не представляет для животных опасности: ток лишь создает неприятные ощущения у медведя, но не вредит ему.