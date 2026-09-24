Около 15 бурых медведей обитают в Подмосковье

На территории Московской области насчитывается порядка 15 медведей Около 15 бурых медведей обитают в Подмосковье

Москва24 сен Вести.В Московской области обитает примерно 10-15 бурых медведей. Это приблизительно в 500 раз меньше, чем в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкологии Подмосковья.

На территории Московской области численность бурого медведя на протяжении последних двух десятков лет составляет порядка 10-15 особей говорится в сообщении

Бурый медведь занесен в Красную книгу Подмосковья и находится под угрозой исчезновения.

Для сравнения, в Тверской области обитает около 5 000 особей бурого медведя, в Смоленской - 1 900.

Ранее сообщалось, что турист из Москвы, получивший тяжелые травмы после нападения медведя, скончался в Туве.