Москва24 сенВести.В Московской области обитает примерно 10-15 бурых медведей. Это приблизительно в 500 раз меньше, чем в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкологии Подмосковья.
На территории Московской области численность бурого медведя на протяжении последних двух десятков лет составляет порядка 10-15 особейговорится в сообщении
Бурый медведь занесен в Красную книгу Подмосковья и находится под угрозой исчезновения.
Для сравнения, в Тверской области обитает около 5 000 особей бурого медведя, в Смоленской - 1 900.
Ранее сообщалось, что турист из Москвы, получивший тяжелые травмы после нападения медведя, скончался в Туве.