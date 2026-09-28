Москва28 сенВести.Число ликвидированных медведей в Красноярском крае выросло до 729, передает ТАСС со ссылкой на Министерство природных ресурсов и лесного комплекса региона, где за последний месяц от этих хищников погибли семь человек.
Там отметили, что на определенных территориях региона сохраняется опасность выхода медведей.
По состоянию на 28.09.2026 в регионе принято 180 приказов о регулировании численности на 1 214 особей бурого медведя. В рамках проводимых мероприятий добыто 729 особейговорится в сообщении
В ведомстве также проинформировали, что поступило 128 заявлений на получение денежного вознаграждения за добычу бурого медведя.
В Красноярском крае за одну особь охотники могут получить 36,5 тысячи рублей, уточняет агентство.
После гибели людей из-за нападений этих хищников было возбуждено уголовное дело о халатности. Следствие полагает, что Министерство природных ресурсов и лесного комплекса региона не приняло меры по регулированию численности этих животных.
Ранее сообщалось, что из-за медведей в Красноярске ограничивают доступ к популярным местам отдыха.