Обыски прошли в Минприроды Красноярского края из-за нападений медведей на людей

После нападений медведей на людей в Минприроды Красноярского края прошли обыски Обыски прошли в Минприроды Красноярского края из-за нападений медведей на людей

Москва24 сен Вести.В рамках уголовного дела о гибели людей при нападении медведей следственные органы провели обыски в Минприроды Красноярского края, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк СКР.

В рамках расследования уголовного дела о халатности в связи с гибелью людей от нападения медведей проведены обыски в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Изъята документация приводит агентство данные ведомства

По последним данным, на территории региона смертельные травмы в результате встреч с лесными хищниками получили 6 человек.