Москва24 сенВести.В рамках уголовного дела о гибели людей при нападении медведей следственные органы провели обыски в Минприроды Красноярского края, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк СКР.
В рамках расследования уголовного дела о халатности в связи с гибелью людей от нападения медведей проведены обыски в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Изъята документацияприводит агентство данные ведомства
По последним данным, на территории региона смертельные травмы в результате встреч с лесными хищниками получили 6 человек.