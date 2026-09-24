В Красноярском крае в сентябре погибли шесть человек от нападения медведей В Красноярском крае завели дело о халатности из-за гибели людей от медведей

Москва24 сен Вести.В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности в связи с гибелью шестерых человек при нападении медведей, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что по закону на министерство природных ресурсов и лесного комплекса региона возложены обязанности по учету численности объектов животного мира, своевременному регулированию популяции, оперативному реагированию при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан. На территории края увеличилась численность бурого медведя в 2,5 раза и достигла более 26 тысяч особей. От жителей края поступило более 120 сообщений о выходе бурых медведей в границы населенных пунктов в более чем 15 районах края. Несмотря на многочисленные сигналы об опасности, должностными лицами не были приняты меры по регулированию численности хищников и пресечению их появления в местах проживания людей.

В сентябре 2026 года на территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского округов зарегистрировано 6 фактов нападений бурых медведей на людей, повлекших смерть говорится в сообщении

По уголовному делу проводятся следственные действия.