Сын пропавшей Усольцевой опроверг версию гибели семьи от нападения медведей Сын пропавшей Усольцевой не верит, что его близкие могли стать жертвами медведей

Москва24 сен Вести.Семья Усольцевых не могла погибнуть в результате нападения медведя, считает сын Ирины Усольцевой Данил Баталов, заявил он ТАСС.

[Сейчас] в Кутурчинском Белогорье много медвежьих следов. <…> [В этом году] было лето холодное и медведи [сейчас] добирают калории перед спячкой. Но когда пропала моя семья, медведи уже приготовились к спячке, поэтому вряд ли могли напасть на людей сказал Баталов

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.