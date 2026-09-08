Эксперт оценила возможность побега семьи Усольцевых на вертолете Авиадиспетчер Комиссарова: версия о побеге Усольцевых на вертолете исключена

Москва8 сен Вести.Версия побега на вертолете пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых исключается, вылет бы заметили местные жители, рассказала РИА Новости заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова.

Вертолеты в районе, где пропала семья, летают редко, звук от взлета не остался бы незамеченным местным населением. Для любого вылета необходимо подавать заявку в Федеральную аэронавигационную службу. Поэтому версия о побеге Усольцевых на вертолете исключена сказала авиадиспетчер

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Также с ними была собака породы корги. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело.