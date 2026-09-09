Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновлять не планируется Спасатели не планируют возобновлять поиски пропавшей семьи Усольцевых

Москва9 сен Вести.Возобновление поисков пропавшей осенью 2025 года в красноярской тайге семьи Усольцевых не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое госучреждение "Спасатель".

Не планируем сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ближайших планах по проведению новых поисков пропавшей семьи

Как сообщалось ранее, супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал и побег.

Следственный комитет уточнял, что также не планирует возобновлять поиски пропавшей семьи.