Москва9 сенВести.Возобновление поисков пропавшей осенью 2025 года в красноярской тайге семьи Усольцевых не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое госучреждение "Спасатель".
Не планируемсказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ближайших планах по проведению новых поисков пропавшей семьи
Как сообщалось ранее, супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал и побег.
Следственный комитет уточнял, что также не планирует возобновлять поиски пропавшей семьи.