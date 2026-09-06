Прокуратура: при поисках пропавшей семьи Усольцевых допрошено более 120 человек

Более 120 человек допрошено во время поисков пропавшей семьи Усольцевых Прокуратура: при поисках пропавшей семьи Усольцевых допрошено более 120 человек

Москва6 сен Вести.В рамках расследования обстоятельств исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском осенью 2025 года допрошено более 120 человек. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

[По делу о пропаже Усольцевых] допрошено более 120 человек сказали агентству в надзорном ведомстве

Как сообщалось ранее, супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминальная версия и побег.

Согласно последним данным, Следственный комитет не планирует возобновлять поиски пропавшей семьи.