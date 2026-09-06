Москва6 сенВести.В рамках расследования обстоятельств исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском осенью 2025 года допрошено более 120 человек. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.
[По делу о пропаже Усольцевых] допрошено более 120 человексказали агентству в надзорном ведомстве
Как сообщалось ранее, супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминальная версия и побег.
Согласно последним данным, Следственный комитет не планирует возобновлять поиски пропавшей семьи.