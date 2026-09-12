Москва12 сенВести.Поиски пропавшей год назад в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновиться в 20-х числах сентября, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Поиски Усольцевых могут быть возобновить на местности предполагаемой пропажи в 20-х числах сентябрясказал собеседник агентства
Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал и побег.