Москва10 сен Вести.Интересные артефакты обнаружены на месте пропажи семьи Усольцевых, которая пропала осенью 2025 года в красноярской тайге. Об этом сообщил глава отряда Григорий Сергеев в интервью ТАСС.

В некоторых местах найдены артефакты, действительно интересные, и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день. Не могу подробнее рассказать, потому что там следствие еще идет сказал Сергеев

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал и побег.

Следственный комитет сообщал, что не планирует возобновлять поиски пропавшей семьи. Информацию о приостановке поисковой операции накануне подтвердили спасатели.