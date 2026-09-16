Москва16 сен Вести.Шанс найти семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае почти год назад, есть, но необходимо сменить тактику поиска, заявила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.

Люди находятся через время​​​. Нужно только, возможно, сменить тактику. Может быть, начать с начала и еще раз пройти эти места более спокойно считает собеседница агентства

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал и побег.