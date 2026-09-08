В Красноярском крае назвали возможной версию об отравлении семьи Усольцевых Пропавшие в Красноярском крае Усольцевы могли отравиться растениями в тайге

Москва8 сен Вести.В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям назвали возможной, но не имеющей подтверждений, версию об отравлении пропавших почти год назад в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом сообщает РИА Новости.

Версия об отравлении семьи Усольцевых растениями в лесу остается возможной, но пока не имеет подтверждений: в исследуемых районах не обнаружено никаких следов пребывания семьи отметил источник

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье. Было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски не дали никаких результатов. Следователями отрабатывались несколько версий исчезновения людей, в том числе, несчастный случай, побег и криминал.