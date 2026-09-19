Поисковики не исключают версию о нападении медведя на семью Усольцевых

Появилась еще одна версия исчезновения семьи Усольцевых Поисковики не исключают версию о нападении медведя на семью Усольцевых

Москва19 сен Вести.Версия о нападении медведя на семью Усольцевых в красноярской тайге не исключается, но пока не имеет подтверждений, заявили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В этой местности водятся медведи, теоретически такая версия не исключается, но она не находит подтверждений сказали в центре

Уточняется, что нападение медведя не прошло бы бесследно, но никакие следы до сих пор не обнаружены.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал и побег.