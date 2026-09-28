Из-за медведей в нацпарке Красноярска закрыли самую длинную лестницу в России

В Красноярске из-за медведей ограничивают доступ к популярным местам отдыха Из-за медведей в нацпарке Красноярска закрыли самую длинную лестницу в России

Москва28 сен Вести.В Красноярске из-за активности медведей продолжается ограничение доступа к популярным местам отдыха, закрыта для посещения Торгашинская лестница – самая длинная лестница в России, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель".

В учреждении приводят данные следственных органов. В Красноярском крае жертвами нападения медведей стали семь человек.

Из-за угрозы нападения медведей, помимо туристических маршрутов в национальном парке "Красноярские Столбы", закрыта для посещения Торгашинская лестница – самая длинная лестница в России говорится в сообщении

Жителям и гостям края настоятельно рекомендуется воздержаться от любых походов в лес.