Москва28 сенВести.В Красноярске из-за активности медведей продолжается ограничение доступа к популярным местам отдыха, закрыта для посещения Торгашинская лестница – самая длинная лестница в России, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель".
В учреждении приводят данные следственных органов. В Красноярском крае жертвами нападения медведей стали семь человек.
Из-за угрозы нападения медведей, помимо туристических маршрутов в национальном парке "Красноярские Столбы", закрыта для посещения Торгашинская лестница – самая длинная лестница в Россииговорится в сообщении
Жителям и гостям края настоятельно рекомендуется воздержаться от любых походов в лес.