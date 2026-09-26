В Красноярском крае из-за медведей закрыли самую длинную лестницу в РФ

Из-за активности медведей закрыта самая длинная лестница в России В Красноярском крае из-за медведей закрыли самую длинную лестницу в РФ

Москва26 сен Вести.В Красноярском крае принято решение о закрытии самой длинной лестницы в России - Торгашинскую. Об этом сообщает администрация Свердловского района Красноярска.

Причиной стала повышенная активность медведей в регионе. Дикие животные стали чаще выходить к людям.

Торгашинскую лестницу закрыли говорится в канале администрации

Уточняется, что на лестнице установлена предупреждающая табличка. В целях безопасности жителей и гостей края просят не выходить на достопримечательность.

Торгашинская лестница является самой длинной в РФ, ее протяженность составляет 1,2 километра.