В больнице Тувы умер турист из Москвы, пострадавший при нападении медведя

Турист из Москвы, покалеченный медведем в Туве, умер в больнице В больнице Тувы умер турист из Москвы, пострадавший при нападении медведя

Москва24 сен Вести.В больнице скончался турист, получивший тяжелые травмы при нападении медведя в Туве. Об этом сообщил руководитель регионального Госкомохотнадзора Артыш Салчак в беседе с ТАСС.

Состояние мужчины ухудшилось. Он скончался в больнице сказал Салчак

62-летний мужчина приехал из российской столицы в республику в составе туристической группы, чтобы порыбачить на реке Большой Енисей. Хищник напал на людей днем.

Как ранее заявил Салчак, туристы проигнорировали запреты, действующие в регионе из-за активности медведей.