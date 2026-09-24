Москва24 сенВести.В больнице скончался турист, получивший тяжелые травмы при нападении медведя в Туве. Об этом сообщил руководитель регионального Госкомохотнадзора Артыш Салчак в беседе с ТАСС.
Состояние мужчины ухудшилось. Он скончался в больницесказал Салчак
62-летний мужчина приехал из российской столицы в республику в составе туристической группы, чтобы порыбачить на реке Большой Енисей. Хищник напал на людей днем.
Как ранее заявил Салчак, туристы проигнорировали запреты, действующие в регионе из-за активности медведей.