Медведь покалечил туриста из Москвы во время рыбалки в Туве

"Вырваны мягкие ткани лица": медведь покалечил туриста из Москвы в Туве Медведь покалечил туриста из Москвы во время рыбалки в Туве

Москва24 сен Вести.В Туве медведь покалечил туриста, приехавшего на рыбалку на Большой Енисей. Мужчина получил серьезные травмы, он в больнице. Об этом сообщил руководитель регионального Госкомохотнадзора Артыш Салчак в беседе с ТАСС.

Группа туристов поехала на рыбалку на реку Большой Енисей в отдаленном районе республики. На одного из мужчин напал медведь. По предварительной информации, нападение произошло днем. Мужчина в больнице, его жизни ничего не угрожает. Однако у него вырваны мягкие ткани лица сказал Салчак

Он добавил, что в Туве сейчас действует строгий запрет из-за выхода медведей к людям, однако туристы, о которых идет речь, его проигнорировали.

В 2026 году активность медведей фиксируется в нескольких регионах России. В результате нападений хищников погибли 17 человек, 6 из них – в Красноярском крае. Там следственные органы расследуют дело о халатности со стороны должностных лиц.