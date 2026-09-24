Дело возбуждено после гибели московского тренера при нападении медведя в Туве

После гибели тренера из Москвы при нападении медведя в Туве возбуждено дело Дело возбуждено после гибели московского тренера при нападении медведя в Туве

Москва24 сен Вести.После гибели московского туриста в результате нападения медведя в Туве возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по республике.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 62-летнего мужчины в результате нападения медведя… Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначаются необходимые экспертизы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла на территории Тоджинского района. Погибший - известный хоккейный тренер Александр Кузьменко, чей сын выступает в НХЛ за клуб "Питтсбург Пингвинз".

По данным республиканского Госкомохотнадзора, мужчина приехал в составе туристической группы на рыбалку на реку Большой Енисей. Медведь напал на людей днем. Пострадавшего госпитализировали с серьезными ранами, спасти его не удалось.