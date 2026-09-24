Погибшим после нападения медведя в Туве оказался хоккейный тренер Кузьменко В Туве в результате нападения медведя погиб хоккейный тренер Александр Кузьменко

Москва24 сен Вести.Московским туристом, погибший в результате нападения медведя в Туве, оказался известный хоккейный тренер Александр Кузьменко, передают "Известия". Сын мужчины выступает в НХЛ за клуб "Питтсбург Пингвинз".

Туристом, который погиб в Туве в результате нападения медведя, оказался заслуженный хоккейный тренер Александр Кузьменко... Среди воспитанников Кузьменко — хоккеисты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также игрок Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Александр Пелевин говорится в сообщении СМИ

О трагедии стало известно утром 24 сентября, в четверг. По словам руководителя республиканского Госкомохотнадзора Артыша Салчака, 62-летний мужчинга приехал в составе туристической группы на рыбалку на реку Большой Енисей. Медведь напал на людей днем. Пострадавшего госпитализировали с серьезными ранами, спасти его не удалось.