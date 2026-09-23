За сутки в Иркутской области ликвидировали 11 медведей В Иркутской области за сутки ликвидировали 11 медведей

Москва23 сен Вести.За прошедшие сутки в Иркутской области были ликвидированы 11 бурых медведей, всего за период активности хищников добыто 236 особей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что с 22 по 23 сентября в службу 112 поступило 82 сообщения о появлении медведей у населенных пунктов.

Добыто за прошлые сутки 11 медведей: по четыре особи в Нижнеилимском и Слюдянском районах; два – в Казачинско-Ленском; один – в Чунском сказано в сообщении

В кабмине добавили, что региональная служба по охране и использованию объектов животного мира дополнительно приняла семь решений о регулировании численности 26 медведей. За весь период принято 170 решений в отношении 418 хищников.