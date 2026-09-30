Москва30 сен Вести.В России могут появиться базовые нормативы численности бурых медведей для каждой отдельной территории. С такой инициативой выступил глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе совещания правительства, посвященного ситуации с нападениями хищников. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Николая Патрушева, также принимавшего участие во встрече.

Министр рассказал о некоторых мерах регулирования численности, которые уже применяются в регионах приводит аппарат Патрушева слова Козлова

По его оценке, ситуация в 2026 году осложняется из-за недостаточной кормовой базы у медведей.

Этой осенью резко возросло число зафиксированных случаев выхода бурых медведей к жилым домам, трассам и населенным пунктам. Хищников заметили вблизи городов и сел в 41 регионе страны.

28 сентября в Красноярском крае в рамках регулирования численности животных были ликвидированы 729 бурых медведей. Власти региона предупредили жителей, что на некоторых территориях по-прежнему сохраняется опасность выхода хищников, и призвали к осторожности.

26 сентября в Бурятии после нападения медведя были госпитализированы два человека, хищника застрелили на месте. Ранее медведя убили в Иркутской области после того, как он забрался во двор одного из садоводческих товариществ Усть-Кутского района.