Калинкин: на 30% может сократиться популяция медведей в Сибири к лету 2027 года

Ученые: популяция медведей в Сибири может сократиться к лету на 30% Калинкин: на 30% может сократиться популяция медведей в Сибири к лету 2027 года

Москва29 сен Вести.В условиях недостатка кормовой базы к лету 2027 года популяция медведей в Сибири может сократиться почти на треть. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин в комментарии РИА Новости.

В 2008 году, на который мы все время ссылаемся, так как он был похожим, был недостаток корма, тогда где-то процентов на 30 сократилась популяция медведей. Следующим летом … может быть такое же падение численности отметил ученый

Согласно последним данным, которые приводит агентство, в текущем сезоне в России произошло 21 смертельное нападение медведей на людей. По два случая зафиксированы в Бурятии и на Камчатке, еще по одному - в Хабаровском крае, Вологодской области и Туве. В Красноярском крае погибли семеро человек, в Иркутской и Томской области – по трое, в Республике Алтай - один человек.