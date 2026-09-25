В России за последние месяцы от нападений медведей погиб 21 человек

За последние месяцы от нападений медведей погиб 21 россиянин В России за последние месяцы от нападений медведей погиб 21 человек

Москва25 сен Вести.За последние месяцы в России число погибших от нападений медведей увеличилось до 21 человека. Данные приводит ТАСС.

Особенно активны бурые медведи в регионах Сибири и Дальнего Востока. Самое большое число погибших - в Красноярском крае: здесь от нападений медведя скончалось семь человек. Последний случай произошел 25 сентября, когда на женщину медведь напал на ее приусадебном участке говорится в сообщении

Ранее жертвами нападений медведя стали мужчина, пенсионерка, которую зверь вытащил из окна дома, пастух, сторож и две женщины-грибника. СК возбудил уголовное дело о халатности. В региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса провели обыски.

В Приангарье медведь напал в лесу на трех мужчин, они погибли. Также трое мужчин стали жертвами нападения медведя в Томской области.

На Алтае и в Туве погибли двое туристов. В Бурятии пострадавший умер в больнице после нападения зверя. Еще одного мужчину обнаружили мертвым в Баргузинском районе

На Камчатке 19 сентября медведь убил сторожа на территории топливной компании. В июне жертвой хищника стал рыбак в Усть-Большерецком округе. Также случаи нападения медведей зафиксированы в Вологодской области и Хабаровском крае.

В целом, по подсчетам агентства, в 2026 году косолапые хищники выходили к населенным пунктам в более 40 регионах РФ. Режим повышенной готовности из-за медведей действует на территории всей Иркутской области и Хакасии.

Между тем, по данным Baza, охотники стали все реже отстреливать медведей. Это связано с повысившимися расходами на охоту.