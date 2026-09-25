В России охотники перестают отстреливать медведей в связи с высокими расходами

Охотники отказываются отстреливать медведей из-за убытков В России охотники перестают отстреливать медведей в связи с высокими расходами

Москва25 сен Вести.В России охотники стали все реже отстреливать медведей. Это связано с повысившимися расходами на охоту, сообщает канал Baza.

По информации источника, разрешение на добычу медведя с недавних пор можно получить только на месяц вместо сезона. В среднем оно стоит порядка 18 000 рублей.

Эта сумма не окупается из-за количества вылазок на охоту – в среднем это 2-4 раза.

Также на сокращение количества выходов на охоту повлияло и сокращение мастеров, принимающих мех, лапы и желчь. Не покрывают расходов и региональные выплаты в 36 000 рублей, введенные после участившихся случаев атак диких животных на людей.

Наиболее остро вопрос с нашествием медведей к людям стоит в Красноярском крае. Это связывают в том числе и с ростом популяции бурых медведей. За год она выросла в 2,5 раза – почти до 26 тысяч.