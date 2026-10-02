Зоолог раскрыл, когда медведи в России станут еще агрессивнее Зоолог Кречмар: очень скоро медведи станут еще агрессивнее

Москва2 окт Вести.Пик активности медведей в России ожидается через месяц. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

По его словам, голод у медведей растет с каждым днем – именно от этого и повышается агрессия.

Сейчас медведи… они голодны, они становятся голоднее день ото дня, и день ото дня они становятся агрессивнее. Я еще, к сожалению, скажу вам, что жду пика агрессии где-то через месяц отметил Кречмар

Он пояснил, что через месяц животным нужно будет уходить в берлогу на зимовку.

В тот момент, когда медведям нужно будет уходить в берлогу, те медведи, которые будут чувствовать, что они точно эту зиму не переживут, вот тут-то они озвереют окончательно пояснил зоолог

Выход из ситуации, как отметил специалист, только один – отстреливать как можно больше гуляющих у поселков медведей.

Только это дает результат… У нас идет волна – с ней надо бороться. Медведи в поселках прямо появляются… Большая часть конфликтов сейчас происходит на окраинах поселков и вообще в зоне 300 м от населенных пунктов заключил он

Также Кречмар прокомментировал ситуацию с ростом числа нападений медведей на людей. По его словам, история повторяется – подобное уже происходило в 1962 году.

Ранее эксперты привели свои мнения по поводу того, почему медведи в России стали чаще нападать на людей. Так, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии позвоночных биологического факультета МГУ Елена Литвинова указала, что в настоящее время мало диких яблок, рябины, грибов, поэтому медведям не хватает еды. В свою очередь академический эколог, член экспертного совета Президентского фонда природы Артем Акшинцев связал нападения медведей с бесконтрольной добычей икры человеком, которая привела к ее дефициту.