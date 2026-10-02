Зоолог Кречмар указал на нехватку охотников на медведей в России Зоолог Кречмар: в России мало охотников, умеющих отстреливать медведей

Москва2 окт Вести.В России мало охотников, умеющих отстреливать медведей. На это обратил внимание в интервью ИС "Вести" зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

По его словам, также не хватает специалистов, которые могли бы оперативно приехать при нападении зверя на человека.

На такое количество медведей, на такое количество выходов просто физически не хватает людей. У нас очень мало и людей, умеющих обращаться с медведями, и охотников, умеющих охотиться на медведей сказал Кречмар

Также зоолог прокомментировал ситуацию с ростом числа нападений медведей на людей. По его словам, история повторяется – подобное уже происходило в 1962 году.

Ранее эксперты привели свои мнения по поводу того, почему медведи в России стали чаще нападать на людей. Так, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии позвоночных биологического факультета МГУ Елена Литвинова указала, что в настоящее время мало диких яблок, рябины, грибов, поэтому медведям не хватает еды. В свою очередь академический эколог, член экспертного совета Президентского фонда природы Артем Акшинцев связал нападения медведей с бесконтрольной добычей икры человеком, которая привела к ее дефициту.