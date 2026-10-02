Москва2 окт Вести.В 1962 году в России уже была аналогичная 2026 году ситуация с ростом числа нападений медведей на людей. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

По его словам, нападения происходили в тех же местах, где и в текущем году.

Я знаю, что абсолютно аналогичная в деталях ситуация и прямо в тех же самых местах, и с похожим количеством жертв и среди людей, и среди медведей была ровно 64 года назад – в 1962 году. Тогда в Московском университете работал очень хороший, квалифицированный зоолог Александр Николаевич Формозов. Он очень подробно это все описал, издал статью. Перечитываю сейчас эту формозовскую работу - как про сейчас написано рассказал Кречмар

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что причинами участившихся нападений медведей на людей могут быть изменение климата, увеличение численности популяции и уменьшение кормовой базы.