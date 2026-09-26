Президент РАН назвал возможные причины выхода медведей к людям Глава РАН о нападениях медведей: главные факторы – климат, корм и рост популяции

Москва26 сен Вести.Причинами участившихся нападений медведей на людей могли стать изменение климата, увеличение численности популяции и уменьшение кормовой базы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Он отметил, что медведи привлекают внимание из-за инцидентов с нападениями на людей, но в города заходят и другие дикие животные — лисы, волки, а иногда и тигры.

По мнению главы РАН, такое поведение вызвано комплексом факторов: рост популяции приводит к нехватке пищи, что вынуждает медведей расширять свой ареал в поисках еды.

В связи с этим, добавил Красников, для каждого региона необходимо анализировать, как изменилась кормовая база, насколько выросла численность медведей, а также какие еще факторы могли повлиять на ситуацию.

Это не столько научная, сколько техническая задача — по каждому региону может быть своя рекомендация выработана заметил Красников

Президент РАН также обратил внимание на влияние климатических изменений на поведение животных: климат в России становится теплее, что приводит к изменению маршрутов миграции хищников.

С этим связано и беспокойство местных жителей, потому что раньше у них не было таких частых встреч с хищниками и с другими дикими животными. Это более сложный момент, но это характеризует изменение климатических условий сказал Красников

За последние месяцы в России число погибших в результате нападений медведей возросло до 21 человека. В 2026 году хищники выходили к населенным пунктам, расположенным на территории более чем 40 регионов.