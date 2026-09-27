Москва27 сен Вести.Из-за нехватки пропитания в этом году медведи в России все чаще начинают убивать и поедать родственных особей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил председатель общественной организации охотников и рыболовов Енисейского района Вячеслав Нефедов.

По его словам, в этом году было зафиксировано множество подобных случаев.

Много случаев в этот год каннибализма, когда медведь убивает медведя. Прямо таки это, так скажем, обыденный характер уже приобретает. Много найдено трупов медведя, которых медведь и убивал заявил Нефедов

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников назвал возможными причинами участившихся нападений медведей на людей изменение климата, увеличение численности популяции и уменьшение кормовой базы.