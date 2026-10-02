Москва2 окт Вести.Зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар в интервью ИС "Вести" объяснил, с чем связан рост случаев нападения медведей на людей в России.

В первую очередь, как отметил специалист, влияет рост численности животных. Он, по словам Кречмара, имеет естественный характер.

Первая составляющая – это рост численности медведей, который имеет совершенно естественный характер. То есть количество медвежат первого года жизни в выводках с 2000 года до сегодняшнего дня увеличилось где-то от 2,2 до 2,5 [процентов] и более. Если раньше выводок в четыре медвежонка считался вообще чем-то невероятным и фиксировался раз в десятки лет, наверное, то сейчас это тоже редкость, но не такая, чтобы "ах!". Почему это происходит, мы не знаем. В природе много непонятного, чего мы не понимаем. Я допускаю, что имеет место быть цикл – длинный цикл роста численности диких животных отметил Кречмар

Зоолог пояснил, что цикл крупных животных может составлять от 250 до 300 лет. При этом специалист отметил, что точной информации на этот счет нет, так как активные наблюдения за животными ведутся с последней четверти XIX века и, предположительно, за этот период два цикла роста численности, которые могли бы подтвердить теорию, еще не прошли.

Это первый процесс. Второй процесс — это рост численности в результате невмешательства человека. Дело в том, что в каждом регионе России, где живут медведи, каждый год департамент управления животным миром, раньше он назывался Охотдепартамент, выдает на медведей лимиты. И лимиты он выдает не просто так, а они выдаются таким образом, чтоб популяция была стабильной и чуть-чуть на вырост всегда. Это традиция у нас такая. Если вот в условном регионе России выдается 100 разрешений на добычу медведя, то из них выполняется в среднем 27. То есть 73% медведей не отстреливаются и уходят вот в этот самый рост популяции в течение 25 лет добавил он

Специалист считает, что медведи перестали бояться человека на фоне снижения охоты на них. Кроме того, большую роль в росте случаев нападения зверя на людей, по мнению Кречмара, играет низкий урожай кедра в этом году.

На юге Сибири, в месте произрастания сибирского кедра - кедр не плодоносит… Потерявшие страх, голодные они ломанулись на окраины поселков, что мы и имеем заключил Кречмар

Ранее охотовед Александр Бельков также озвучил мнение о том, с чем связан рост популяции медведей в России.