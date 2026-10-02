Москва2 окт Вести.Эксперты привели свои мнения по поводу того, почему медведи в России стали чаще нападать на людей. Слова специалистов приводит издание KP.RU.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии позвоночных биологического факультета МГУ Елена Литвинова указала, что в настоящее время мало диких яблок, рябины, грибов, поэтому медведям не хватает еды. Кроме того, в этом году не уродилась кедровая шишка, которую, как она отметила, человек добывает бесконтрольно. Биолог уточнила, что при этом именно сейчас у медведей должна идти "зажировка" на зиму.

В свою очередь академический эколог, член экспертного совета Президентского фонда природы Артем Акшинцев связал нападения медведей с бесконтрольной добычей икры человеком, которая привела к ее дефициту. Акшинцев указал на то, что из-за добычи икры людьми медведю не достается рыбы. В результате пищевое поведение хищников искажается, и они приучаются к свалкам, сказал эксперт.

По словам Акшинцева, обычно человек не воспринимается медведем как еда. Эколог объяснил, что это можно сравнить с ситуацией, когда человек идет по улице, видит кошку и также не воспринимает ее как еду. Однако, как сказано в материале, у медведей что-то изменилось, раз они стали нападать на людей.

Издание считает, что это связано как минимум с двумя факторами – разрешением барьера между медведем и человеком (к примеру, ручным прикормом медведей, ведь, как сказала Литвинова, у медведя не закреплен генетически страх перед человеком) и искусственным отбором. Говоря о втором факторе, эколог Акшинцев объяснил, что охотники обычно выбирают для убийства самых крупных и впечатляющих зверей, но эти животные – опытные самцы, "хранители традиций медвежьей популяции". Как сказал эколог, именно эти животные знают, что к человеку лучше не подходить, и регулируют численность популяции медведей.

Акшинцев назвал людей видом, который вторгся в экосистему и стал конкурировать с медведями за территорию и ресурсы. Биолог Литвитнова также заявила, что человек все радикальнее нарушает естественную среду обитания медведей.

Мы варварски вырубаем тайгу, хищнически ловим рыбу на нересте. Мы сами вынуждаем зверя выходить из леса, потому что леса-то мы его и лишили сказала она

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