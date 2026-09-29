Зоолог Блидченко: мутировавший птичий грипп может влиять на поведение медведей

На агрессию медведей может влиять мутировавший птичий грипп Зоолог Блидченко: мутировавший птичий грипп может влиять на поведение медведей

Москва29 сен Вести.Медведь может проявлять нетипичное поведение, в том числе потерю осторожности или вспышки агрессии, на фоне поражения различными заболеваниями, передает ТАСС со ссылкой на зоолога Екатерину Блидченко.

По ее словам, на работу головного мозга этих животных способен влиять мутировавший птичий грипп.

Сейчас считается, что птичий грипп мутировал и вызывает энцефалопатию у медведей рассказала зоолог

Вскрытия медведей, проявивших агрессию по отношению к людям, показали, что у них были повреждения головного мозга, вызванные вирусными заболеваниями, пояснила Блидченко.

По мнению зоолога, для грамотного реагирования на рост числа конфликтных ситуаций с медведями важно составлять протокол по каждой из них, и включать в этот документ результаты ветеринарных исследований.