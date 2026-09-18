Москва18 сен Вести.Вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев высказался против массового отстрела медведей, которые выходят в населенные пункты. По его словам, отстреливать дикое животное следует только в крайнем случае.

Переубивать можно всех. Там всех медведей и не только медведей, и зайцев, и других животных. Только одним нам трудно будет жить на этой планете … Поэтому мне кажется, что первое, что нужно сделать, - это повысить культуру обращения с животными, с дикой природой, с зверями, а не просто брать в руки оружие цитирует Трутнева ТАСС

Как считает вице-премьер, часто причиной выхода диких животных в населенные пункты становится поведение самих людей, в том числе из-за наличия свалок.

Вместе с тем Трутнев рассказал, как в 2014 году во время подготовки к Олимпиаде в Сочи не дал отстрелить медведя, который начал выходить к одному из спортивных объектов в районе Красной Поляны.

В 2014 году мы готовились к Олимпийским играм. И мне пришла информация о том, что в районе Красной Поляны на один из объектов начал заходить медведь. И народ спросил разрешения на отстрел. Я тогда работал министром природных ресурсов. Я говорю: "Вы с ума сошли совсем?" сказал Трутнев, подчеркнул, что не разрешил отстреливать животное, поскольку оно находилось на территории заповедника

Согласно подсчетам ТАСС, число погибших от нападений медведей в России выросло до 10 человек.