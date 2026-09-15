Москва15 сен Вести.В России предложили создать публичную карту с зонами регулярного выхода диких хищников, в том числе медведей и волков, к населенным пунктам. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Новиков.

Парламентарий предложил отслеживать опасных животных с помощью умных фотоловушек и систем дистанционной маркировки, а жителей оперативно оповещать через СМС. На самой карте Новиков рекомендует отмечать не точные координаты зверей, чтобы не привлекать браконьеров, а зоны риска — красную, желтую и зеленую в зависимости от частоты появлений.

Кроме того, депутат выступил за восстановление штата егерей и предоставление им права на отстрел агрессивных особей на месте без длительных бюрократических согласований.