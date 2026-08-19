В антикафе, где нашли трупы попугаев, извинились за неутилизированные останки Руководство антикафе, где в морозилке нашли 100 мертвых птиц, принесло извинения

Москва19 авг Вести.У скандального антикафе, в котором обнаружено более 100 мертвых попугаев в морозилке, был заключен договор на утилизацию биологических отходов. Единственная вина, которую признают владельцы, за вовремя не вынесенные скопившиеся останки, сообщил ИС "Вести" руководитель проекта Алексей Горбач.

По его словам, в антикафе содержится до 300 птиц.

У нас огромное количество разносортных и разновозрастных птиц. Предприятие работает уже три года… Огромное количество птиц нам приносит население, которое не может содержать их дома. Все знают, что в "Попугайне" самые лучшие условия по содержанию птиц. Здесь лучше ухаживают, лучше кормят, любят, лелеют, из этой птицы делают ручную. И очень многие приносят своих птиц уже травмированными. Мы принимаем таких птиц в изолятор, целый месяц за ними наблюдаем. Если птица здоровая, крепкая, все анализы подтверждаются, мы ее принимаем к себе и уже запускаем в зал сообщил Горбач

Периодически в заведение приводят старых пернатых, добавил он.

Они умирают. Соответственно, все ветеринары, которые у нас в штате, выполняют свою инструкцию: делают анализы, запаковывают птицу в морозилку с определенной температурой, с этими герметичными пакетами, и все это дело складируется для того, чтобы по договору утилизации биологических отходов это все потом отдать пояснил Горбач

Он признается, что организация накапливала трупы птиц, вместо того чтобы своевременно сдать их на утилизацию биологических отходов.

У нас получилась такая ситуация, что накапливали, а не сдали. Я думаю, что тут вина ответственных администраторов, которые должны были, согласно нашим внутренним регламентам, за этим следить, но не уследили. Простите нас обратился Горбач

Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в антикафе. Заведение заподозрили в нарушении требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства и лицензионных требований.