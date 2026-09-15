Хозяйку антикафе в Москве оштрафовали на 2,5 тыс., ее лемура конфисковали

Суд в Москве конфисковал лемура у владелицы антикафе Хозяйку антикафе в Москве оштрафовали на 2,5 тыс., ее лемура конфисковали

Москва15 сен Вести.Мировой судья Басманного района Москвы оштрафовал владелицу антикафе Ариану Леоненко на 2,5 тысячи рублей, признав ее виновной по статье КоАП РФ о причинении вреда редким видам животных, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

После проверки ее антикафе "Лемур-кафе Вася", расположенного в Большом Харитоньевском переулке, 2 апреля оттуда был изъят кошачий (кольцехвостый) лемур. Он содержался в полувольных условиях: посетителям заведения за плату позволялось кормить животное, общаться с ним, а также использовать для фотосессий.

При этом у Леоненко не было разрешения на содержание и разведение животных в полувольных условиях или лицензии Россельхознадзора на использование зверя в коммерческой деятельности.

Кроме того, владелица не представила документов о законном владении лемуром, а в имеющихся у нее документах были выявлены противоречия по году рождения животного.

Суд признал Леоненко А.Ю. виновной в совершении указанного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей с конфискацией лемура говорится в публикации

Животное было передано в Московский зоопарк.