Москва15 сенВести.Мировой судья Басманного района Москвы оштрафовал владелицу антикафе Ариану Леоненко на 2,5 тысячи рублей, признав ее виновной по статье КоАП РФ о причинении вреда редким видам животных, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.
После проверки ее антикафе "Лемур-кафе Вася", расположенного в Большом Харитоньевском переулке, 2 апреля оттуда был изъят кошачий (кольцехвостый) лемур. Он содержался в полувольных условиях: посетителям заведения за плату позволялось кормить животное, общаться с ним, а также использовать для фотосессий.
При этом у Леоненко не было разрешения на содержание и разведение животных в полувольных условиях или лицензии Россельхознадзора на использование зверя в коммерческой деятельности.
Кроме того, владелица не представила документов о законном владении лемуром, а в имеющихся у нее документах были выявлены противоречия по году рождения животного.
Суд признал Леоненко А.Ю. виновной в совершении указанного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей с конфискацией лемураговорится в публикации
Животное было передано в Московский зоопарк.