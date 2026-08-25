В Москве спасли котенка, запертого в камере хранения на Ленинградском вокзале Сотрудники Ленинградского вокзала спасли котенка, запертого в камере хранения

Москва25 авг Вести.На Ленинградской вокзале в Москве нашли котенка, запертого в камере хранения. Сотрудники услышали жалобный писк и спасли животное. Об этом рассказала заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова.

В одной из камер хранения обнаружили котенка – его оставили и закрыли. Наши сотрудники, услышав жалобный писк, спасли животное, накормили и напоили. Благодаря бдительности работников удалось избежать несчастного случая – котенка забрали, и теперь у него любящие хозяева и безопасный дом написала Темникова в своем Telegram-канале

Она напомнила, что оставлять питомцев в камерах хранения недопустимо, а жестокое обращение с животными карается в России по закону. Кроме того, на вокзале, где все произошло, есть специальный зал ожидания и комната для ухода за любимцами. Они работают круглосуточно.