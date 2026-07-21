Москва21 июлВести.В ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области произошел необычный случай – сотрудники учреждения поймали кота в ошейнике, в котором были спрятаны наркотические вещества, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
Внутри самодельного тканевого ошейника были обнаружены вещество зеленого цвета, а также сверток с белым порошком.
Пушистый правонарушитель должен был незаметно пробраться и доставить данные вещества осужденнымотмечается в публикации
Но сотрудники колонии проявили бдительность.
На место прибыл кинолог со специальной собакой по кличке Фокси, специализирующейся на поиске наркотических веществ. Собака, а за ней и экспертиза подтвердили наличие наркотиков.
Ошейник с запрещенными веществами был изъят, кота осмотрели и, убедившись, что с ним все в порядке, отпустили.