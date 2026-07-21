Кота с наркотиками поймали в колонии в Нижегородской области

Сотрудники колонии в Нижегородской области поймали кота-наркокурьера Кота с наркотиками поймали в колонии в Нижегородской области

Москва21 июл Вести.В ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области произошел необычный случай – сотрудники учреждения поймали кота в ошейнике, в котором были спрятаны наркотические вещества, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Внутри самодельного тканевого ошейника были обнаружены вещество зеленого цвета, а также сверток с белым порошком.

Пушистый правонарушитель должен был незаметно пробраться и доставить данные вещества осужденным отмечается в публикации

Но сотрудники колонии проявили бдительность.

На место прибыл кинолог со специальной собакой по кличке Фокси, специализирующейся на поиске наркотических веществ. Собака, а за ней и экспертиза подтвердили наличие наркотиков.

Ошейник с запрещенными веществами был изъят, кота осмотрели и, убедившись, что с ним все в порядке, отпустили.