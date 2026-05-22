В МВД раскрыли схему мошенничества с объявлениями о продаже животных

Москва22 мая Вести.Преступники начали активнее использовать схемы мошенничества, связанные с домашними питомцами, в частности фейковые объявления о продаже породистых животных. Об этом предупреждает УБК МВД России в мессенджере MAX.

В ведомстве отметили, что злоумышленники применяют сгенерированные искусственным интеллектом фотографии и поддельные отзывы. Кроме того, мошенники маскируют Telegram-каналы под сообщества заводчиков или волонтеров.

Сегодня злоумышленники используют фейковые объявления о продаже породистых животных, поддельные ветеринарные аптеки, ложные сборы на лечение, сообщения о "найденных" питомцах и даже дипфейки с использованием нейросетей говорится в сообщении

Одной из самых популярных "приманок" в прошлом году стали щенки породы Cavalier King Charles Spaniel, добавили в МВД.

Там также предупредили, что просьбы о срочной предоплате за "бронь", "доставку" или "лечение" без возможности проверить информацию могут быть признаком мошенничества.

