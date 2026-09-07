Суд в Москве признал виновными организаторов фотосессий со львами

Троих человек в Москве осудили за организацию фотосессий со львами Суд в Москве признал виновными организаторов фотосессий со львами

Москва7 сен Вести.Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении троих фигурантов уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Оказавшиеся под судом три человека организовывали опасные фотосессии. Реквизитом для них выступали львы.

Трое фигурантов признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ написано в канале ведомства в MAX

Каждому из них назначено наказание в виде штрафов. Их сумма варьируется от 200 000 до 350 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.