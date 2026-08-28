Москва28 авг Вести.Преображенский районный суд Москвы приговорил шестерых участников организованной группы, которые похищали деньги у граждан под предлогом организации собственного бизнеса. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Установлено, что соучастники с мая 2019 года по февраль 2024 года под видом независимых представителей коммерческой компании находили желающих организовать свой бизнес и обещали им помощь в создании интернет-магазина на платформе компании. Они сообщали предпринимателям недостоверную информацию о гарантированной еженедельной доходности, приобретении качественных товаров и услуг, в том числе отдых на зарубежных курортах.

Аферисты приглашали клиентов в офис на Краснобогатырской улице и убеждали их заключить договор об оказании маркетинговых услуг, оплатить продукцию компании, например, часы, биоэнергетической подвески или чай. Полученными денежными средствами сообщники распоряжались по своему усмотрению.

При этом, потерпевшие, получив доступ к интернет-магазину на сайте компании, согласно условиям, будучи незарегистрированными как индивидуальные предприниматели, не являясь руководителями юридического лица, не могли осуществлять деятельность в качестве независимого представителя компании, то есть осуществлять продажи и получать с них доход. Всего от действий злоумышленников пострадал 41 человек, общий ущерб превысил 11 млн рублей говорится в сообщении

Суд признал соучастников виновными в мошенничестве группой лиц в крупном размере. Их приговорили к срокам от шести до двух лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.