Братья Ананьевы получили по 8 лет за хищение около 40 млрд руб. у Промсвязьбанка

Суд в Москве заочно приговорил братьев Ананьевых к 8 годам колонии Братья Ананьевы получили по 8 лет за хищение около 40 млрд руб. у Промсвязьбанка

Москва18 авг Вести.Лефортовский районный суд Москвы заочно вынес приговор бывшим бенефициарам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, признанным виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

Лефортовский районный суд города Москвы… приговорил каждого из них к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей говорится в публикации

Кроме того, суд лишил братьев Ананьевых права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и управленческих функций в коммерческих и кредитных организациях сроком на 2 года и 6 месяцев.

По версии следствия, Ананьевы вместе с соучастниками систематически похищали деньги из Промсвязьбанка посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов, открытия кредитных линий, аккредитивов и заключения договоров уступки прав требований с подконтрольными российскими и иностранными компаниями-нерезидентами. Для этого готовились фиктивные финансовые документы и бухгалтерская отчетность, обеспечивалось формальное прохождение кредитных процедур, кредитный комитет Промсвязьбанка одобрял выдачу кредитов на льготных и нерыночных условиях.

После одобрения кредитов деньги перечислялись на счета подконтрольных офшорных компаний, в том числе через филиал "Промсвязьбанк-Кипр", после чего использовались для вывода активов банка, погашения ранее выданных проблемных кредитов, а также искусственного улучшения финансовых нормативов банка. В результате банку был причинен имущественный ущерб на сумму более чем 39,4 миллиарда рублей.

Суд взыскал с Ананьевых около 40 миллиардов рублей для возмещения ущерба Промсвязьбанку.