Москва9 июл Вести.Приговор по делу кооператива "МФЦ", руководители которого создали финансовую пирамиду, не понравился потерпевшим. Так, Игорь Коге в интервью ИС "Вести" объяснил, что больше половины исков не удовлетворены, а наказание для фигурантов дела не сопоставимо с нанесенным ущербом.

9 июля Бабушкинский суд Москвы вынес приговор 11 сотрудникам производственного кооператива "МФЦ", заключавшим с гражданами договоры паенакопления. По версии следствия, в кооператив вложились более 700 человек, преимущественно пенсионеры, их привлекали выгодными процентами и яркой рекламой.

Глава конторы Никита Григорьев получил 10 лет лишения свободы, которые проведет в колонии общего режима, исполнительный директор Денис Анастасов – восемь лет строгого режима, помощник Андрей Ермаков – семь лет строгого режима. Остальные подсудимые отделались условным наказанием, что вызвало возмущение потерпевших.

Больше половины вообще не удовлетворено исков и наказания совершенно смехотворные по тому, что они сделали. Мне не присудили компенсацию рассказал потерпевший Игорь Коге

11 гражданских исков потерпевших на суммы от 100 тыс. рублей до порядка 4,3 млн рублей были удовлетворены, несколько исков было предложено рассмотреть в рамках гражданского производства. По словам потерпевших, общая сумма ущерба достигла 1,3 млрд рублей.