Москва15 мая Вести.Пострадавшие от мошеннических схем учредителя "Первой закладной компании", бизнесмена Александра Верхотурова, выступили против его апелляции. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал один из потерпевших Игорь Инкин.

В 2016 году он взял кредит в банке, а потом превратился в должника. По словам Инкина, Верхотуров обманом заставлял брать людей огромные займы под залог недвижимости, которые впоследствии кратно росли. Он перекупал закладные и сам активно выдавал займы, а затем, по словам потерпевших, неожиданно пропадал.

Я брал полтора миллиона, долгов нет, он мне пишет на бумаге: 4,5 миллиона ты мне должен, я говорю: "с чего, откуда, где расчеты, кто вы вообще". Он мне говорит: "А ты не хочешь по-хорошему?". Они мне вынесли дверь входную, я остался в подъезде голым, поставил деревянную дверь, где-то на помойке там нашел заметил он

23 июня 2025 года учредитель общества "Первая закладная компания" Александр Верхотуров был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере, но коммерсант захотел смягчить наказание и подал апелляцию. По его мнению, срок несправедливый.

В свою очередь, адвокат потерпевших заявил, что смягчать приговор нельзя.

Учитывая жестокость, с которой он расправлялся со своими жертвами, очень жаль, что в нашем уголовном кодексе нет такого вида наказания, как сожжение на костре подчеркнул представитель потерпевших

