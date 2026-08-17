Суд отправил администратора канала "Кремлевская прачка" в колонию на 11 лет

Администратор канала "Кремлевская прачка" получил 11 лет за вымогательство Суд отправил администратора канала "Кремлевская прачка" в колонию на 11 лет

Москва17 авг Вести.Московский гарнизонный военный суд признал администратора Telegram-каналов "Кремлевская прачка" и "Незыгарь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаила Полякова виновным в вымогательстве 50 миллионов рублей организованной группой у двух топ-менеджеров ГК "Ланит" и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Михаил Поляков приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей сказал собеседник агентства

Поляков также лишен звания полковника.

Кроме того, суд вынес приговоры сообщникам Полякова. Предприниматель Александр Санин получил 9 лет лишения свободы, переводчик Денис Савинский – к 8 годам.

Дело рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству потерпевшей стороны. Никто из подсудимых вину не признал.

Помимо всего прочего, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более чем в 44 миллиона рублей.

По данным следствия, бывший сотрудник правоохранительных органов Поляков вместе с руководителем компании "Бизнес коммуникации" Иваном Самойленко не позднее июля 2021 года разработали схему вымогательства средств у глав крупных коммерческих и государственных организаций за удаление и блокировку негативных публикаций о них или их деятельности.

Позднее Поляков и Самойленко вовлекли в организованную преступную деятельность переводчика компании "Ветераны" Савинского и гендиректора "ПСК наследие" Санина.

Самойленко находится в международном розыске, решением Тверского районного суда Москвы он заключен под стражу заочно.