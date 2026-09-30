Супругу Портнягина приговорили к восьми годам колонии по делу о неуплате налогов Жена блогера Портнягина приговорена к 8 годам колонии за легализацию средств

Москва30 сен Вести.Суд вынес приговор бизнес-тренеру и блогеру Дмитрию Портнягину, его жене Екатерине Портнягиной и их соучастнику по делу о легализации денежных средств и даче взятки. Об этом сообщает управление СК России по Московской области в MAX.

Уточняется, что блогер приговорен к пяти годам колонии, его жена – к восьми, а их сообщник – к двум годам лишения свободы условно.

Приговором суда Д. Портнягину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супруге 8 лет колонии общего режима с отсрочкой исполнения до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, а их сообщнику - 2 года лишения свободы условно говорится в сообщении

По данным суда, с 2018 по 2020 год супруги уклонились от уплаты налогов на сумму более 100 млн рублей. С этими деньгами, полученными незаконно, они совершили финансовые операции: перевели более 9 млн рублей в счет оплаты обязательных платежей за купленную ими квартиру, заключили фиктивные договоры займа на 6 млн рублей.

Портнягина в 2022 году передала в интересах коммерческой организации ее мужа взятку сотруднику префектуры Москвы. В этом ей помог посредник.

При этом в рамках расследования уголовного дела удалось оперативно добиться полного возмещения ущерба на сумму более 186 млн рублей, поэтому уголовное преследование в связи с налоговым преступлением прекращено.