Бизнес-тренера Портнягина приговорили к 5 годам колонии за неуплату налогов Суд приговорил к 5 годам бизнес-тренера Портнягина за неуплату налогов

Москва30 сен Вести.Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам заключения бизнес-тренера и блогера Дмитрия Портнягина за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает управление СК России по Московской области в MAX.

Приговором суда Д. Портнягину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима говорится в сообщении

Портнягин известен по псевдониму Транспорматор бизнесмен. Ранее сообщалось, что с 2018 по 2020 год он уклонялся от уплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Совершая с этими деньгами операции, он перевел около 63 миллионов рублей на счета третьих юридических лиц.