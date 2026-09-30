Москва30 сенВести.Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам заключения бизнес-тренера и блогера Дмитрия Портнягина за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает управление СК России по Московской области в MAX.
Приговором суда Д. Портнягину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режимаговорится в сообщении
Портнягин известен по псевдониму Транспорматор бизнесмен. Ранее сообщалось, что с 2018 по 2020 год он уклонялся от уплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Совершая с этими деньгами операции, он перевел около 63 миллионов рублей на счета третьих юридических лиц.