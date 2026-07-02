В Москве организаторы хостелов для нелегальных мигрантов получили от 8 до 17 лет

В Москве вынесли приговоры 12 обвиняемым в организации нелегальной миграции В Москве организаторы хостелов для нелегальных мигрантов получили от 8 до 17 лет

Москва2 июл Вести.В Москве вынесен приговор в отношении 12 членов преступной группы, причастных к организации незаконной миграции. В зависимости от участия в преступлении они получили сроки от 8 до 17 лет лишения свободы, сообщает ГСУ СК РФ по городу.

В Москве вынесен приговор в отношении двенадцати участников преступного сообщества, виновных в организации незаконной миграции и иных преступлениях… Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 8 до 17 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Как установило следствие, трое руководителей ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино и остальные фигуранты создали схему работы хостелов, расположенных на территории столицы и области, оформляли их, в том числе, на подставных людей, и временно регистрировали мигрантов, допуская при этом нарушения по количеству мест. При этом фактически иностранцы там не проживали.

Отмечается, что таким образом правоохранители и соучастники поставили на учет не менее 100 тысяч нелегалов, получив прибыль около 420 миллионов рублей.