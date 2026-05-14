Двое россиян получили 7 лет за попытку провезти транзитом через РФ иностранцев

Москва14 мая Вести.Новосибирец и москвич получили по 7 лет 2 месяца колонии строгого режима за организацию незаконной миграции и дачу взятки, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

В сентябре 2024 года фигуранты попытались организовать транзитный проезд черед территорию РФ двух иностранцев. Для этого один из членов преступной группы, договорившись заранее, передал должностному лицу контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту Толмачево 65 тысяч рублей. Однако пограничник действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, поэтому после передачи денег фигурантов задержали.

С учетом позиции государственного обвинителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры суд назначил виновным наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима отметили в ведомстве

Там уточнили, что деньги, переданные в качестве взятки, конфискованы.